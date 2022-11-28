حمام روماني.. مسرحية في حمص ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية

حمص-سانا

ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية قدمت مديرية المسارح والموسيقا والمسرح القومي في حمص اليوم العرض المسرحي “حمام روماني” على خشبة مسرح قصر الثقافة في حمص.

المسرحية من تأليف الكاتب البلغاري ستانسلاف ستراتييف، وإعداد وإخراج فهد الرحمون، وتدور أحداثها حول الشاب إيفان الذي قرر إعادة ترميم وصيانة منزله، ليظهر له أثناء عملية الحفر حمام روماني أثري، وهنا تنهال عليه العروض من مختلف الجهات، والغاية منها الاستحواذ على هذا المكان الأثري وما يحتويه من كنوز، ليضطر أخيرا إلى مغادرة المنزل.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مخرج العمل أن المسرحية نوع من الأعمال الكوميدية الساخرة الناقدة، مشيرا إلى أن المسرح حاجة فكرية وثقافية لا غنى عنها رغم كل الظروف.

الممثل سامر سلوم الذي يشارك لأول مرة بعمل مسرحي أشار إلى أن العمل كان ممتعا، وأضاف الكثير لتجربته، فيما لفت الممثل ثائر محمد إلى أن العرض يتناول الأشخاص الانتهازيين الذين ينتظرون أي فرصة للاستفادة، دون الاهتمام بأي شخص أو خصوصية.

لارا احمد

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