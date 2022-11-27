بازار لتسويق منتجات 33 سيدة في المعضمية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
محافظ السويداء وسفير فنزويلا يناقشان سبل التعاون المشترك في المشاريع الاستثمارية
2022-11-27
بحث آليات العمل المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية وبرنامج الأغذية العالمي
2022-11-27
المقداد يبحث مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سبل تعزيز التعاون
2022-11-27
برونزية لسورية ببطولة آسيا للجودو
2022-11-27
مباحثات سورية عمانية لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي
2022-11-27
المقداد يقدم التعازي إلى بيلاروس بوفاة وزير خارجيتها فلاديمير ماكي
2022-11-27
سورية تحصل على مقعد في السكرتارية العامة لمجلس السلم العالمي
2022-11-26
محليات
طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-11-27
ضبط سائق شاحنة وشخص آخر قاما بسرقة حمولة قمح
2022-11-27
مدير عام التوفير لـ سانا: منح تمويل لـ 102 مشروع صغير ومتناهي الصغر
2022-11-27
بعد تأهيلهم على استخدام الأطراف الصناعية… تكريم 15 طالباً من مصابي الحرب الإرهابية على سورية
2022-11-27
المقداد يبحث مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سبل تعزيز التعاون
2022-11-27
التربية ومؤسسة أرض الشام تطلقان الدليل الإجرائي لحل المشكلات المدرسية
2022-11-27
اجتماع لمناقشة الواقع الخدمي في بلدات وقرى اللجاة بريف درعا الشمالي
2022-11-27
رياضة
الكرامة وأهلي حلب يتغلبان على الجلاء والطليعة في أولى مباريات دوري كرة السلة للرجال
2022-11-27
برونزية لسورية ببطولة آسيا للجودو
2022-11-27
شابوفالوف يقرب كندا من لقب كأس ديفيز للتنس
2022-11-27
ريال مدريد يحدد خليفة كريم بنزيما
2022-11-27
أربعة أندية إنكليزية تتنافس على ضم مهاجم كولومبيا
2022-11-27
المنتخب المغربي يفوز على نظيره البلجيكي في الجولة الثانية للدور الأول للمونديال
2022-11-27
المنتخب الكوستاريكي يقلب التوقعات ويفوز على نظيره الياباني في المونديال
2022-11-27
اقتصاد
غداً انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الـ 26 للجودة
2022-11-27
أكثر من 22 ملياراً إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة لغاية تشرين الأول الماضي
2022-11-27
بدعم الأمانة السورية للتنمية والمجلس المحلي في المعضمية… بازار لتسويق منتجات 33 سيدة
2022-11-27
شحن نحو 30 طناً من بذار الشعير للمصرف الزراعي بمدينة صلخد بالسويداء
2022-11-27
الزراعة: رفض 14 إرسالية نباتية واردة لمخالفتها أنظمة الحجر الصحي النباتي
2022-11-27
قطاع الاتصالات بالصين يسجل نمواً مستقراً خلال العام الجاري
2022-11-27
التجارة الداخلية: سعر كيلو السكر المباشر 4600 ليرة والمدعوم لم يتغير
2022-11-27
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الشريط الإخباري
الصحة تعلن نتائج المفاضلة العامة 2023 لطالبي الإقامة لاختصاص طب بشري
محافظ السويداء وسفير فنزويلا يناقشان سبل التعاون المشترك في المشاريع الاستثمارية
بعد تأهيلهم على استخدام الأطراف الصناعية… تكريم 15 طالباً من مصابي الحرب الإرهابية على سورية
بحث آليات العمل المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية وبرنامج الأغذية العالمي
المقداد يبحث مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سبل تعزيز التعاون
4100 خدمة فحوصات وتحاليل خلال الأسبوع الأول لحملة التقصي عن السرطان في حمص
التربية ومؤسسة أرض الشام تطلقان الدليل الإجرائي لحل المشكلات المدرسية
رفع الوعي لدى القطاع الخاص حول التزامات قمة نيروبي للسكان والتنمية في ورشة عمل
مباحثات سورية عمانية لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي
المقداد يقدم التعازي إلى بيلاروس بوفاة وزير خارجيتها فلاديمير ماكي
بازار لتسويق منتجات 33 سيدة في المعضمية
2022-11-27
بازار لتسويق منتجات 33 سيدة في المعضمية
2022-11-27
linda
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