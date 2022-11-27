مهرجان ثقافي لملتقى البيادر الثقافي بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس

طرطوس-سانا

تتضمن فعاليات المهرجان الثقافي الفني الذي أطلقه ملتقى البيادر وملتقى الورود للثقافة والفنون بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة مجموعة من الفعاليات الثقافية الأدبية والفنية، بمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين من أبناء المحافظة.

الفعاليات التي تقام في صالة المعارض بمدينة طرطوس القديمة بالتزامن مع أيام الثقافة السورية شهدت اليوم إضافة الى معرض الكتاب مهرجاناً للفن التشكيلي والشعر وجناحاً للأعمال اليدوية حسب أمين ملتقى البيادر الثقافي حسن بزاقي، مبيناً أن المهرجان فرصة لتبادل الآراء والأفكار والاطلاع على التجارب المختلفة لكل فن.

وبين عضو اتحاد الكتاب في طرطوس حسن الناصر أن معرض الكتاب يتضمن كتباً وروايات ومجموعات قصصية ودواوين بأسعار مشجعة مع حسم خاص للمدارس.

وأوضح أمين مكتب الفنون الجميلة لملتقى البيادر الثقافي محمود هلهل أن المعرض ضم مجموعة كبيرة من الفنانين البارزين الذين استخدموا جميع أنماط الرسم وينتمون لمدارس فنية عدة، إضافة لافتتاح جناح لرسوم الأطفال يعمل على تدريبهم عدد من فناني الملتقى.

وشارك الفنان محمد حمود بلوحات عن سورية أم الشهداء والصمود ولوحة عن الأنثى المتفردة بكل صفات الجمال، وعن الطبيعة الريفية الجميلة مستخدماً ألوان الأكريليك والزيتي.

الحرفية بسيطة ديوب المشاركة بعدد من أعمال الصوف والحرير بالسنارة أكدت أن المهرجان فرصة لعرض منتجاتها والتعرف على أعمال الآخرين، فيما عملت الفنانة روي سلمون مع الأطفال لاكتشاف مواهبهم وإطلاق العنان لخيالهم.

الفنانة قمر منعم شاركت بثلاث لوحات مع عدد من أطفال مرسمها تحمل مشاعر إنسانية ووجدانية، ومثلها الفنانة جوليا سعد التي شاركت بلوحة شكلتها من تراب سورية بكل مناطقها.

الأطفال المشاركون بالمعرض ومنهم وداد وحلا الشيخ حسن ويانا محمود غانم استوحوا رسوماتهم من البيئة التي يعيشون فيها، فيما رأت والدة الطفلتين المشاركتين ليان ولارا غياث غانم أن المعرض فرصة قيمة للتعريف بمواهب الأطفال في شتى المجالات.

ختام المهرجان اليوم كان بإلقاء مجموعة من قصائد الغزل والزجل قدمها الشعراء شمس الدين سعيد ولميس صالح وسليمان حلو، كما شارك الشاب حسام خلوف بمقاطع غنائية من العتابا التراثية.

نجوى العلي

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