ريال مدريد يحدد خليفة كريم بنزيما

مدريد-سانا

حدد نادي ريال مدريد الاسباني خليفة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي ينتهي عقده مع الفريق بعد موسم واحد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بضم الإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام في الصيف المقبل بدلاً من بنزيما، مشيرة إلى أن الفرصة الآن باتت أسهل لضمه، وخاصة أن عقده مع توتنهام ينتهي بعد موسم واحد، وبالتالي لن يغالي النادي اللندني في مطالبه

المالية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كين 29 عاماً مع توتنهام في صيف 2024.

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