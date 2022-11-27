SCS-NET
الشريط الإخباري

ريال مدريد يحدد خليفة كريم بنزيما

2022-11-27

مدريد-سانا

حدد نادي ريال مدريد الاسباني خليفة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي ينتهي عقده مع الفريق بعد موسم واحد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بضم الإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام في الصيف المقبل بدلاً من بنزيما، مشيرة إلى أن الفرصة الآن باتت أسهل لضمه، وخاصة أن عقده مع توتنهام ينتهي بعد موسم واحد، وبالتالي لن يغالي النادي اللندني في مطالبه

المالية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كين 29 عاماً مع توتنهام في صيف 2024.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ريال مدريد يفوز على قادش بثنائية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا فاز فريق ريال مدريد على قادش بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved