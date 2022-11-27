المنتخب المغربي يفوز على نظيره البلجيكي في الجولة الثانية للدور الأول للمونديال

الدوحة-سانا

فاز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد في مباراتهما على ملعب الثمامة في الدوحة ضمن الجولة الثانية للدور الأول لكأس العالم لكرة القدم لحساب المجموعة السادسة.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط بالصدارة يليه منتخب بلجيكا بـ 3 نقاط ثم منتخب كرواتيا بنقطة واحدة، فمنتخب كندا دون نقاط بانتظار مباراة كرواتيا مع كندا ضمن الجولة الثانية، والتي ستقام في وقت لاحق اليوم على استاد خليفة الدولي.

القوة الهجومية للمنتخبين كانت حاضرة منذ البداية مع أفضلية نسبية للمنتخب البلجيكي والذي هدد مرمى المغرب مبكراً وتحديداً عند الدقيقة الخامسة من تسديدة ميشي باتشواي التي أبعدها الحارس، بينما كانت كرة حكيم زياش التي ذهبت فوق العارضة فرصة خطيرة كانت سانحة للتسجيل.

المنتخب المغربي استهل الشوط الثاني بقوة وعاد زياش ليهدد منافسه البلجيكي بكرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس، وفي الدقيقة الـ 73 هزت المغرب شباك بلجيكا بهدف سجله عبد الحميد صابري وفي الوقت بدل الضائع تمكن المنتخب المغربي من تعزيز تقدمه بهدف ثان حمل توقيع زكريا أبو خلال منهياً المباراة بفوزه بهدفين دون رد.

وكان منتخب المغرب تعادل مع كرواتيا سلباً بينما فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الكندي بهدف دون رد في الجولة الأولى.

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