ضبط سائق شاحنة وشخص آخر قاما بسرقة حمولة قمح

حمص-سانا

ضبطت عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة سائق شاحنة محملة بالقمح وشخصاً آخر قاما بسرقة واختلاس كمية من حمولة الشاحنة.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم ضبط السيارة وهي لصالح المؤسسة العامة السورية للحبوب متجهة من طرطوس إلى مطحنة بريف دمشق، حيث كانت متوقفة قرب مستودع على طريق حمص-طرطوس وقام السائق والمسؤول عن المستودع بسرقة واختلاس كمية 1120 كغ قمح من حمولة السيارة ووضعها ضمن المستودع والغش بإضافة الماء إلى القمح المحمل في السيارة لتعويض كمية القمح التي تمت سرقتها واختلاسها.

وأشار اليوسف الى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

صبا خيربك

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