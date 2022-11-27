الشورى الإيراني يصدق على مشروع انضمام إيران لمنظمة شنغهاي للتعاون

طهران-سانا

صدق مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، بموافقة أكثر من 200 نائب.

وفي جلسة مفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي عقدت اليوم تم وضع مراجعة لمادة الواحدة من مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون على جدول الأعمال، وتم التصديق عليه بمشاركة 205 من النواب الحاضرين في الجلسة.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس أبو الفضل عمويي: “إن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست في شنغهاي الصينية عام 2001 بهدف مكافحة الإرهاب، وقد انضمت إيران إليها كمراقب بعد بضع سنوات، وأخيراً أصبحت عضوا في الدورة الثانية والعشرين لهذه المنظمة”.

وأضاف عمويي: “إنه منذ تلك الفترة تم التوقيع على 49 وثيقة تنفيذية في هذه المنظمة، والتي كان على إيران قبولها كشرط للعضوية”، مبيناً أن المنظمة لديها رسالة دولية مهمة، وهي إحدى أهم المنظمات الإقليمية لعضوية روسيا والصين فيها، نظراً لحجم التبادلات الاقتصادية بينهما وكثرة سكانهما.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وقع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لإيران في المنظمة، أثناء حضوره قمة رؤساء دولها في مدينة سمرقند الأوزبكية في أيلول الماضي، فيما أكد الأمين العام للمنظمة جانغ مينغ في حينه أن عضوية إيران في هذه المنظمة ستسهم في تعزيزها والارتقاء بمستوى عملها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc