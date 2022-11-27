SCS-NET

18 إصابة إثر حادث على طريق طرطوس الشيخ بدر

2022-11-27

طرطوس-سانا

أصيب 18 مواطناً بجروح متفاوتة جراء انقلاب حافلة ركاب (سرفيس) كانت تقلهم على طريق طرطوس الشيخ بدر وتم نقلهم إلى الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس.

وذكر قائد شرطة محافظة طرطوس العميد وفيق أبو دلة في تصريح لمراسلة سانا أن سبب الحادث يعود لحدوث عطل بالفرامل، أدى إلى زيادة سرعة السرفيس على الطريق المنحدر والخطير ما سبب ارتطامه بالمنصف وخروجه عن الطريق، لافتاً إلى أن إصابات الركاب بسيطة ومتوسطة ولا توجد حالات خطيرة.

بدوره أشار مدير ناحية السودا التي تتبع لها بلدية حصين البحر المقدم نديم زريبي في تصريح مماثل إلى خطورة الطريق في الموقع الذي حصل فيه الحادث، حيث إن الموقع المذكور عبارة عن منعطف خطير، موضحاً أنه تم نقل المصابين من قبل عناصر منظومة الإسعاف في طرطوس إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مصرع 20 شخصاً على الأقل في حادث انقلاب حافلة ركاب في بيرو

ليما-سانا لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح إثر حادث انقلاب حافلة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved