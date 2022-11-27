18 إصابة إثر حادث على طريق طرطوس الشيخ بدر

طرطوس-سانا

أصيب 18 مواطناً بجروح متفاوتة جراء انقلاب حافلة ركاب (سرفيس) كانت تقلهم على طريق طرطوس الشيخ بدر وتم نقلهم إلى الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس.

وذكر قائد شرطة محافظة طرطوس العميد وفيق أبو دلة في تصريح لمراسلة سانا أن سبب الحادث يعود لحدوث عطل بالفرامل، أدى إلى زيادة سرعة السرفيس على الطريق المنحدر والخطير ما سبب ارتطامه بالمنصف وخروجه عن الطريق، لافتاً إلى أن إصابات الركاب بسيطة ومتوسطة ولا توجد حالات خطيرة.

بدوره أشار مدير ناحية السودا التي تتبع لها بلدية حصين البحر المقدم نديم زريبي في تصريح مماثل إلى خطورة الطريق في الموقع الذي حصل فيه الحادث، حيث إن الموقع المذكور عبارة عن منعطف خطير، موضحاً أنه تم نقل المصابين من قبل عناصر منظومة الإسعاف في طرطوس إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

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