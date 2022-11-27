قطاع الاتصالات بالصين يسجل نمواً مستقراً خلال العام الجاري

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن صناعة الاتصالات في الصين حافظت على توسع مستقر في الإيرادات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات التي نشرتها وكالة شينخوا “أن الإيرادات التشغيلية الشاملة في القطاع بلغت أكثر من 1.32 تريليون يوان حوالي 185 مليار دولار أمريكي أثناء الفترة بين كانون الثاني وتشرين الأول الماضيين، بارتفاع 8 بالمئة على أساس سنوي”.

وشهدت أعمال تجارية ناشئة مثل البيانات الكبرى والحوسبة السحابية ومراكز بيانات الأنترنت وإنترنت الأشياء زيادة سريعة في إيراداتها خلال الفترة المذكورة، وقفزت إيرادات الأعمال الناشئة لعمالقة الاتصالات الـ 3 في الصين تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم بنسبة 33.1 بالمئة عن العام الأسبق إلى 256.3 مليار يوان.

وبشكل خاص ارتفعت الإيرادات في الحوسبة السحابية والبيانات الكبرى بنسبتي 127.8 بالمئة و 59.3 بالمئة على التوالي في الشهور العشرة الأولى، بينما سجلت الإيرادات من مراكز البيانات زيادة بنسبة 12.7 بالمئة.

إلى ذلك استمر تطور شبكة اتصالات الجيل الخامس في الصين في التقدم، حيث بلغ عدد المحطات القاعدية للجيل الخامس 2.25 مليون محطة قاعدية حتى نهاية تشرين الأول الماضي بزيادة صافية بـ 825 ألف محطة مقارنة مع الرقم المسجل في نهاية عام 2021.

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