جريان نهر الخابور بين منطقتي الحسكة وتل تمر نتيجة الأمطار الغزيرة

الحسكة-سانا

أدى هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحسكة خلال اليومين السابقين إلى جريان نهر الخابور في المنطقة الممتدة ما بين ناحية تل تمر ومدينة الحسكة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عبد العزيز أمين في تصريح لمراسل سانا أن معدل تدفق المياه في مجرى نهر الخابور في المنطقة المذكورة بلغ 25 متراً مكعباً في الثانية، وذلك بسبب جريان المياه في الأودية والمسيلات التي تتوضع بالقرب منه، ولا سيما في منطقة جبل عبد العزيز غرب مدينة الحسكة إلا أن الجريان لم يستمر طويلاً ويكمل باتجاه السد الجنوبي، كون الروافد الأساسية للنهر كنهري زركان وجرجب لم تجر فيها مياه الأمطار.

وأكد المهندس أمين أهمية الأمطار الهاطلة في تعزيز مخازين المياه الجوفية التي تحتاج إلى مياه الأمطار بعد مرور سنة عانت فيها المحافظة من الجفاف، الذي أدى إلى تراجع مخازين جميع سدود المحافظة ومستوى تخزين المياه الجوفية .

يشار إلى أن حجم تخزين سد الشهيد الباسل جنوب مدينة الحسكة حالياً يبلغ 89 مليوناً و600 ألف متر مكعب من حجم التخزين الأعظمي، الذي يزيد على 600 مليون متر مكعب.

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