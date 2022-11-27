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زاخاروفا: القادة الأوروبيون يدفعون بلادهم إلى أزمة طاقة

2022-11-27

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن القادة الأوروبيين أوصلوا الاتحاد الأوروبي إلى أزمة طاقة من خلال سياساتهم.

ونقل موقع ار تي عن زاخاروفا قولها في مقابلة تلفزيونية: “إن زعماء أوروبا دفعوا أوروبا ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي نحو انهيار في الطاقة”، مشيرة إلى أنه يتعين على زعماء الدول الأوروبية الآن إقناع مواطنيهم بأن ما جرى “يصب في مصلحتهم واختبار للديمقراطية”.

وشددت زاخاروفا على أن الدول الغربية اعترفت بأن هجوماً إرهابياً وقع على خط أنابيب السيل الشمالي وحثت على عدم التسرع في الاستنتاجات التي لا تلتزم بها أصلاً عندما يكون هناك أمر باتهام روسيا.

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