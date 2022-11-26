حفل ختام مشروع الحاضنة الموسيقية على مسرح الدراما في دار الأسد

دمشق-سانا

ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية أقيم مساء اليوم حفل ختام مشروع الحاضنة الموسيقية على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وخصصت أمسية اليوم لمشروع الحاضنة التي يشرف عليها الموسيقي المثنى العلي، وقدم فيها خمس مجموعات وهي (رباعي فيولا- خماسي بيانو- غناء كلاسيكي- مجموعتا الآلات الوترية والآلات النفخية).

وبدأت الحفلة برباعي فيولا لباخ والحركة الأولى لسيمفوني 40 لموزارت، ثم تناثرت ألحان خماسي البيانو لعمل موسيقي مشهور من النمط الرومانسي لإدوارد اغريك، إضافة إلى عمل غنائي مع المغنية رشا أبو شكر، وأعمال موسيقية لشعوب العالم على الآلات النفخية ليختتم الحفل بعمل موسيقي جمع كل الآلات لتشيكوفيسكي.

وأوضح الموسيقي مهدي المهدي في تصريح لسانا أن هدف مشروع الحاضنة هو استقطاب وتبني الفرق الموسيقية الجديدة من طلبة المعهد العالي للموسيقا والخريجين القدامى كحالة تشاركية بين العازفين القدامى والطلاب الجدد لاكتساب الخبرة وتبادل المعرفة بين الجيلين.

وبين أن كل حفلة خلال المشروع منذ بدايته وحتى الآن استغرقت ثلاثة أشهر من التدريب الموسيقي المستمر لأن نوعية هذه الأعمال التي تندرج تحت عنوان موسيقا الحجرة بحاجة للتدريب الجاد والمستمر وخاصة الأعمال الآلية التي يقع فيها الجهد الأكبر على العازف.

بدورها قالت ياسمين محمد عازفة بيانو إن مشروع الحاضنة الموسيقية أعطاها فرصة لتحقيق شغفها بالظهور على المسرح والتفاعل مع الجمهور، مبينة أن حفل اليوم هو نتيجة المشروع الذي تم العمل عليه ضمن الحاضنة الموسيقية وقد جمع بين الخريجين الشباب للمعهد العالي للموسيقا والأساتذة المخضرمين.

ومشروع الحاضنة الموسيقية هو مشروع استراتيجي موجه للموسيقيين بمختلف شرائحهم لتشكيل مجموعات موسيقية بهدف تشجيع الفنون وبعث النشاط فيها واكتشاف المواهب وتوفير سبل النهوض لمحترفيها والتحول إلى فرق دائمة ترفد الحركة الفنية السورية.

محاسن العوض وميس العاني

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