أمسية موسيقية منوعة لأوركسترا مديرية الثقافة في حمص

حمص-سانا

نسجت أوركسترا مديرية الثقافة في حمص بقيادة المايسترو حسان لباد أجمل الألحان لمدة ساعة ونصف الساعة اليوم على مسرح دار الثقافة بحضور جمهور غصت به مدرجات ومقاعد المسرح.

الأمسية التي تندرج ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية قدمت فيها الأوركسترا أغاني عربية وغربية وتراثية وأغاني للأطفال.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال نقيب الفنانين محسن غازي: إن الأمسية تندرج ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية، ونحن جئنا من دمشق لنستمتع ونعيش مع جمهور حمص هذه الأمسية الرائعة، متمنياً أن يبقى نبض الثقافة بحمص مستمراً.

وأشار نائب نقيب الفنانين هادي بقدونس إلى أن الأوركسترا كانت مميزة والجمهور تفاعل مع الإبداع والجمال، وهذا ليس بغريب عن جمهور حمص الذواق للفن الجميل.

قائد أوركسترا مديرية ثقافة حمص المايسترو حسان لباد بين أن الأوركسترا شاركت باليوم الرابع لاحتفالية أيام الثقافة السورية عبر مجموعة كبيرة من العازفين والمغنين، ووصل عددهم إلى 84 بين موسيقي ومغن، وتنوعت الأعمال بحيث ترضي جميع الأذواق حتى الأطفال.

لارا أحمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency