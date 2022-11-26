رئيسي: عازمون على مواصلة إنجازاتنا رغم جميع المؤامرات والعقوبات

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم أن بلاده عازمة على مواصلة جميع إنجازاتها رغم المؤامرات والضغوط الناجمة عن الحظر الأمريكي الغربي المفروض عليها.

وقال رئيسي خلال لقائه اليوم مجموعة من أفراد قوات التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة الوطني: إن المؤامرات والفتن التي يعمد الأعداء إلى افتعالها بما في ذلك جرائم زمرة المنافقين الإرهابية، وأعمال الشغب الأخيرة، ترمي جميعاً إلى إيقاف مسيرة الإنجازات العظيمة والحؤول دون انتشار ثقافة التعبئة بين الشعوب المختلفة في أرجاء العالم.

ولفت رئيسي إلى أن المرحلة الراهنة من تاريخ إيران كسابقاتها مليئة بالتقلبات الكثيرة، حيث يواجه اللاعبون الرئيسيون فيها كل بمستواه وحجم المسؤوليات الموكلة إليه الاختبارات والتحديات المختلفة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة إلى حماية أمن البلاد والشعب الذي يصنع الإنجازات في مختلف المجالات.

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