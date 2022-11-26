تأهل فريق الحوارث إلى التجمع النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

تغلب نادي الحوارث على الضاهرية بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت على أرض الملعب الصناعي في إياب بطولة حماة لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم لفئة الرجال.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في التاسع من الشهر الجاري قد انتهت لصالح الحوارث أيضاً بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة تأهل فريق الحوارث إلى التجمع النهائي المؤهل لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للموسم المقبل، والذي سيقام بمشاركة أندية من مختلف المحافظات.

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