الدفاع الروسية: بولتون شجع على إنتاج أسلحة بيولوجية خطيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون شجع على إنتاج أسلحة بيولوجية خطيرة، وشارك في إعداد وثيقة لإنتاج هذه الأسلحة لتحديث الجيش الأمريكي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الوزارة الجنرال إيغور كيريلوف قوله: “إن بولتون يرى أنه من خلال هذا البرنامج يضمن قيادة وسيطرة الولايات المتحدة على العالم”.

وأضاف كيريلوف: إن الدراسات الجارية في الولايات المتحدة لتعزيز خصائص الكائنات المجهرية المسببة للأمراض تجعلنا نعيد النظر والتفكير في تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية عن مواجهة التهديدات البيولوجية ومنهم جون بولتون.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم أن جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروساً يسبب مرض كوفيد، وذلك بالاعتماد على متغير أوميكرون والفيروس الأصلي.

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