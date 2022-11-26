محردة يفوز على الطليعة بدوري كرة السلة لفئة تحت 18 عاماً

حماة-سانا

فاز نادي محردة على الطليعة بنتيجة 63-46 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة غادة شعاع الرياضية، ضمن الجولة الثانية من ذهاب المجموعة الوسطى لبطولة الدوري بكرة السلة تحت 18 عاماً.

وكان محردة خسر في الجولة السابقة أمام النواعير 59-23 بينما تغلب الطليعة على الكرامة بنتيجة 60-27 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة يوم السبت المقبل، حيث يستضيف محردة فريق الكرامة، بينما يلعب الطليعة مع النواعير.

ويشارك في منافسات المجموعة الوسطى خمسة أندية تلعب فيما بينها ذهاباً وإياباً لتحديد المراكز الأربعة الأولى، حيث يتأهل الأول والثاني إلى دور الثمانية لبطولة الدوري مباشرة، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى ملحق دور الثمانية.

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