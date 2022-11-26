منتخب السعودية يخسر أمام منتخب بولندا في المونديال

الدوحة-سانا

خسر منتخب السعودية أمام نظيره البولندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للدور الأول ببطولة كأس العالم لكرة القدم لحساب المجموعة الثالثة، وذلك في مباراتهما على استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم المنتخب البولندي بهذا الفوز إلى الصدارة، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط، يليه منتخب السعودية بـ 3 نقاط، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع منتخب المكسيك الثالث بنقطة واحدة والأرجنتين الرابع من دون نقاط على استاد لوسيل في وقت لاحق اليوم.

ففي الدقيقة الـ 39 افتتح بيوتر زيلينسكي التسجيل لبولندا مستفيداً من تمريرة ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الثاني بدوره لبولندا، بعدما انفرد بحارس المرمى وأودع الكرة في الشباك في الدقيقة الـ 82.

وكان منتخب السعودية فاز على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تعادلت بولندا مع المكسيك سلباً في الجولة الأولى للمونديال.

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