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سورية تحصل على مقعد في السكرتارية العامة لمجلس السلم العالمي

2022-11-26

هانوي-سانا

حصلت سورية على مقعد عضوية السكرتارية العامة لمجلس السلم العالمي، وذلك خلال المؤتمر الـ 22 للجمعية العامة للمجلس والمنعقد حالياً في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وتضم السكرتارية العامة للمجلس 13 ممثلاً لأكثر من 150 عضواً في الجمعية العامة للمجلس، حيث كانت سورية عضواً في الجمعية، وتمت ترقية عضويتها لتكون ضمن السكرتارية العامة للمجلس خلال جلسة المؤتمر مساء اليوم.

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت منذ يومين بمشاركة ممثلين عن منظمات واتحادات من أكثر من 60 دولة، منها سورية ممثلة بالاتحاد الوطني لطلبة سورية وحركة أنصار السلم في سورية، حيث ترأس الوفد الدكتور علي بركات رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد، وعضوية المهندس سامر الأيوبي عضو المجلس الوطني للحركة.

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