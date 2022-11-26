الحرارة إلى ارتفاع غداً والجو غائم جزئي بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً في بعض المناطق مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..