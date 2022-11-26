دعماً للحملة الوطنية للتقصي عن السرطان بحمص.. انطلاق مسير (أنت الحياة 2)

حمص-سانا

دعماً للحملة الوطنية للتقصي عن مرض السرطان في حمص انطلق مسير فرع الجمعية السورية لمكافحة السرطان (أنت الحياة 2)، وذلك بمشاركة فعاليات ومنظمات أهلية وإنسانية.

وأوضح رئيس فرع الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص الدكتور زاهي الشواف في تصريح لمراسلة سانا أن مؤازرة الجمعية للحملة الوطنية تهدف إلى تعريف الناس بالحملة، وتشجيعهم على التقصي عن مرض السرطان.

من جهته نوه الدكتور مسلم الأتاسي مدير صحة حمص بمشاركة المديرية بالمسير الذي نظمه فرع الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص، بهدف التوعية لأبناء محافظة حمص ودعوتهم للتقصي عن المرض، من خلال مراجعة المراكز والمشافي والعربات المتنقلة للتأكد من سلامتهم والاطمئنان على صحتهم.

رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة حمص عفاف الحسن بينت أهمية مشاركة سيدات الأعمال في الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان والمشاركة بالمسير، لافتة إلى أن اللجنة تنفذ أيضا الأسبوع القادم محاضرة توعوية لتشجيع السيدات للتقصي عن السرطان.

ونوهت الدكتورة حنين سويد خريجة طب أسنان من مؤسسة الدندشي التعليمية بمشاركة شباب المؤسسة بالمسير من خلال توزيع بروشورات التوعية، لافتة إلى دعم المؤسسة لفرع الجمعية السورية لمكافحة السرطان في عدد من نشاطاتها التوعوية.

بدورهم اعتبر عدد من الشباب المتطوعين بفرع الجمعية السورية لمكافحة السرطان ومؤسسة الدندشي التعليمية أن المشاركة بالحملة تنطوي على مضامين إنسانية ووطنية كبيرة، من خلال تعزيز دور الشباب بالمجتمع ونشر التوعية.

تمام الحسن

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