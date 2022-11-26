رئاسة الوزراء: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بتنفيذ مشروع التصريف المطري على اوتستراد الثورة باللاذقية

دمشق-سانا

أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن الجهات المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بتنفيذ مشروع التصريف المطري في منطقة اوتستراد الثورة بمحافظة اللاذقية وعدم استكماله والذي أدى إلى وفاة الشابة المهندسة ندى داؤد جراء سقوطها في إحدى قنوات التصريف المطري المفتوحة وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وفي السياق أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً بإلغاء تكليف المهندس طلال أحمد غانم بوظيفة مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية نتيجة تقصيره في أداء عمله والمهام الموكلة إليه ومتابعة تنفيذ خطة عمل المؤسسة والمشروعات التي تقوم بها وعدم اتباع إجراءات السلامة العامة في تنفيذ المشروعات.

إلى ذلك أصدر وزير الدفاع أمراً إدارياً بإعفاء المهندس نوار عثمان مدير الفرع /10/ إنشاءات عسكرية باللاذقية من مهامه بسبب التقصير في عمله وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في مواقع تنفيذ المشاريع.

وتوفيت الشابة ندى بعد سقوطها في فوهة للصرف الصحي على أوتستراد الثورة مقابل مفرق السكن الشبابي في اللاذقية حيث إن عناصر فوج الاطفاء باللاذقية تمكنوا من اخراج جثمان الشابة بعد ساعات طويلة من البحث المتواصل.