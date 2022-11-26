شركة إنشاء الخطوط الحديدية تنفذ زيادة 40 بالمئة عن الخطة المقررة

دمشق-سانا

نفذت مديرية المنتجات البيتونية في شركة إنشاء الخطوط الحديدية 40 بالمئة زيادة عن خطتها السنوية منذ بداية العام الجاري.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح المهندس محمد العمر مدير عام الشركة أنه تم منذ بداية العام الجاري تنفيذ الخطة السنوية للشركة كاملة، وتحقيق زيادة بنسبة 40 بالمئة عن الخطة المقررة، وتحقيق واردات مالية بلغت قيمتها 2 مليار ليرة سورية.

ولفت العمر إلى أن جميع منتجات الشركة تم تسويقها لمصلحة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومؤسسات الكهرباء في مختلف المحافظات، منها شركة كهرباء حلب وريف دمشق وطرطوس وحماة وغيرها، إضافة للقطاع الخاص الذي يستخدمها في بناء الأسوار البيتونية وبناء العبارات وبعض الجسور.

وبين العمر أن الشركة تنتج أنواعا مختلفة من المنتجات والقياسات وفق الطلب وتشمل.. ممرات سطحية لمصلحة مشاريع الخطوط الحديدية، ومجموعة الهكتومترية والكيلومترية لمصلحة مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، وقطعاً بيتونية مساحية وقساطل بيتونية مختلفة لقياسات وقواعد بيتونية خاصة بمراكز التحويل الكهربائية.

ولفت العمر إلى أنه يتبع للمديرية صالة الأعمدة، حيث تنتج أعمدة مسبقة الصنع والإجهاد بأطوال مختلفة بمعدل يصل إلى 400 عمود قياسي في الشهر، إضافة إلى صالة إنتاج الأعمدة البيتونية، حيث يتم انتاج أعمدة بيتونية مسبقة الصنع والإجهاد وبعدة قياسات 9 – 10 -12.7، وفق حاجة الشركات العامة للكهرباء في المحافظات.

مهران معلا

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