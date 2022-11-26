منتخب أستراليا يفوز على منتخب تونس في ثاني جولات الدور الأول للمونديال

الدوحة-سانا

فاز منتخب أستراليا على منتخب تونس بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية بالدور الأول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لحساب المجموعة الرابعة، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا الفوز حصد المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط له بدور المجموعات وضعته في المركز الثاني مؤقتاً خلف منتخب فرنسا الذي يساويه بالنقاط ويتخلف عنه بفرق الأهداف بانتظار مباراة منتخب فرنسا ونظيره الدنماركي التي تقام في وقت لاحق اليوم في إطار الجولة ذاتها.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء فقد بدأ المنتخب الأسترالي بضغط هجومي كبير مقابل التزام دفاعي لمنتخب تونس الذي كانت لديه العديد من المحاولات الهجومية، ولكن لم تترجم بالشكل الصحيح، حيث أهدر يوسف المساكني فرصة خطيرة من متابعة لكرة عرضية سددها مباشرة وجاورت المرمى الأسترالي، بينما تمكنت أستراليا من هز الشباك التونسية من تسديدة قوية عبر ميتشيل دوك عند الدقيقة 23.

ورغم الانطلاقة القوية للمنتخب التونسي في الشوط الثاني والتنوع بالهجمات من العمق والأطراف إلا أن غياب التركيز كان العنوان الأبرز طيلة هذا الشوط لتنتهي المباراة بفوز أستراليا بهدف دون رد.

وكانت تونس تعادلت مع الدنمارك دون أهداف، بينما خسرت أستراليا أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى للمونديال.

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