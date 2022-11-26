تنين بحري يلحق أضراراً جسيمة بالزراعات المحمية في طرطوس

طرطوس-سانا

أدى التنين البحري الذي ضرب منطقة سهل عكار بمحافظة طرطوس إلى أضرار جسيمة في الزراعات المحمية.

وبين رئيس دائرة الزراعة في طرطوس المهندس سهيل الشيخ في تصريح لمراسل سانا أن التنين الذي ضرب مناطق سهل ميعار شاكر وسهل يحمور ومنطقة الهيشة التابعة لوحدة المنطار خلف أضراراً جسيمة في البيوت المحمية من حيث الهياكل والشرائح البلاستيكية والمحاصيل.

بدوره أشار رئيس صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس حيدر شاهين إلى أنه نتيجة التيارات الهوائية الشديدة، والحالة السيئة للطقس التي ضربت منطقة المنطار وسهل ميعار شاكر وسهل يحمور تضرر 80 بيتاً محمياً مزروعاً بالبندورة والباذنجان والكوسا، وتراوحت الأضرار بين 55 و99 بالمئة.

فيما أوضح محمد حسن مدير السورية للتأمين فرع طرطوس أنه انطلاقاً من دور المؤسسة المنوط في الالتزام بالعقود الزراعية التي تم إصدارها في الشهر الثامن من العام الحالي، وحسب الدليل الإجرائي للتأمين الزراعي تم حصر الضرر في منطقة سهل عكار من أجل متابعة إجراءات التعويض لأصحاب الممتلكات المتضررة.

ذوالفقار ابو غبرا

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