سبع ميداليات جديدة لسورية في اليوم الثاني لبطولة غرب آسيا للكاراتيه

أبو ظبي-سانا

ميداليات براقة جديدة كان منتخب سورية للكاراتيه على موعد معها في اليوم الثاني لبطولة غرب آسيا للرجال والسيدات والشابات والناشئين والناشئات والمقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد الميداليات الأربع التي حققها أمس في اليوم الأول للبطولة، أحرز منتخبنا سبع ميداليات جديدة ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات حيث جاءت الذهبيتان عبر ميس قره فلاح بوزن تحت 55 كغ لفئة تحت 21 عاماً وخلود علي بوزن فوق 68 كغ لفئة فوق 18 عاماً بينما جاءت الفضيتان من خلال وسام ابو محمود لوزن تحت 75 كغ بفئة تحت 21 عاماً والفت برمبو في الكاتا الفردي لفئة فوق 18 عاماً، ونال قيس غراوي برونزية فئة تحت 21 عاماً لوزن تحت 67 كغ ومجد سلكان البرونزية الفئة ذاتها لوزن فوق 84 كغ.

ونال اللاعب السوري المقيم في دولة الإمارات أبو واكيم وديع برونزية وزن تحت 55 كغ لفئة فوق 18 عاماً بينما خسرت اللاعبة السورية المقيمة في سلطنة عمان بمنافسات فئة تحت 14 عاماً.

وكان منتخبنا أحرز في اليوم الأول للبطولة ذهبيتين عبر اللاعبتين ماريا الحلاوي بوزن تحت 42 كغ لفئة تحت 14 عاماً وليال سلمان بوزن فوق 48 كغ لفئة تحت 14عاماً وفضية حصدها اللاعب عبد الكريم الحلاوي بوزن تحت 63 كغ لفئة تحت 16 عاماً بينما نال سمير القباني برونزية وزن تحت 68 كغ لفئة تحت 18 عاماً.

ويشارك بالبطولة منتخبات البحرين ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والعراق والأردن واليمن والإمارات والسعودية إضافة إلى سورية.

محمد الخاطر

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