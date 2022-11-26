بدء زراعة البقوليات الغذائية بدرعا

درعا-سانا

بدأت في محافظة درعا عمليات زراعة البقوليات الغذائية للموسم الحالي وفق الخطة السنوية المقررة، وتبلغ 23265 هكتاراً.

وأوضح مدير الزراعة بدرعا المهندس بسام الحشيش بتصريح لمراسل سانا اليوم أن البقوليات الغذائية تشمل الحمص والعدس والفول والبازلاء وتتركز زراعتها في كل مناطق المحافظة، مبيناً أن المديرية تعمل مع الفلاحين للتوسع بهذه الزراعات للحاجة الفعلية لها في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف الحشيش: إن الهطولات المطرية خلال الأيام القليلة الماضية ستسهم في زيادة المساحة المزروعة بالبقوليات الغذائية، التي تشهد إقبالاً من الفلاحين لتوافر مستلزماتها ومردوها العالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency