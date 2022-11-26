أمطار غزيرة في أغلب المحافظات أعلاها 105 مم في حماة

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية غزيرة ومتفرقة، سجل أعلاها في عين حلاقيم بحماة 105 مم وفي الناصرة بحمص 99 مم.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في محافظتي دمشق وريفها: 60 مم في الحرمون و40 مم في سرغايا و32 مم في الزبداني و35 مم في مضايا و38 مم في ميسلون و12 مم في جديدة الشيباني وعسال الورد و9 مم في قطنا و20 مم في التل و8 مم في المزة و7 مم في قاسيون و8 مم في مساكن برزة و15 مم في الكسوة و3 مم في يبرود و8 مم في القطيفة و5 مم في مطار دمشق الدولي.

في محافظة حماة: 60 مم في الرصافة و55 مم في وادي العيون و80 مم في مصياف و105 مم في عين حلاقيم و36 مم في ربعو و32 مم في الحميري و42 مم في حربنفسه و23 مم في محردة و25 مم في كفر زيتا و27 مم في المدينة و18 مم في صوران والصبورة و28 مم السلمية و8 مم في السعن و11 مم في عقيربات، وفي منطقة الغاب بلغت الكميات 49 مم في شطحة و28 مم في عين الكروم و26 مم في الكريم و25 مم في أفاميا و28 مم في السقيلبية.

في محافظة السويداء: بلغت الهطولات 12 مم في عين العرب و8 مم في المدينة و5 مم في شهبا و7 مم في صلخد و12 مم في الصورة الصغيرة.

في محافظة درعا: 15 مم في نوى و7 مم في تل شهاب و8 مم في الشيخ مسكين و15 مم في إزرع و7 مم في المدينة و6 مم في الصنمين و4 مم في بصرى.

في محافظة القنيطرة: 34 مم في حضر و16 مم في المدينة و17 مم في نبع الصخر.

في محافظة حمص: 99 مم في الناصرة و93 مم في مرمريتا و85 مم في قلعة الحصن و66 مم في شين و31 مم في العريضة و38 مم في تلكلخ و40 مم في تل دو و14 مم في المدينة و39 مم في الرستن و10 مم في المخرم و6 مم في القصير و4 مم في تدمر و3 مم في القريتين.

في محافظة طرطوس: 64 مم في القدموس و45 مم في الشيخ بدر و78 مم في مشتى الحلو ودريكيش و72 مم في صافيتا و55 مم في حمام واصل و72 مم في الصفصافة و48 مم في المدينة و52 مم في بانياس.

في محافظة اللاذقية: 52 مم في صلنفة و60 مم في كسب و37 مم في المزيرعة و70 مم في القرداحة و25 مم في الحفة و53 مم في القطيلبية و45 مم في وادي قنديل و50 مم في مطار الباسل وبوقا و42 مم في البهلولية و52 مم في المدينة.

في محافظة إدلب: 40 مم في جسر الشغور و32 مم في أرمناز و24 مم في خان شيخون و5 مم في أبو الظهور.

في محافظة دير الزور: 1 مم في المدينة والتبني و8 مم في الكسرة.

في محافظة حلب: 11 مم في إعزاز و10 مم في المدينة و6 مم في حلب المطار و2 مم في جرابلس و10 مم في الباب و5 مم في عين العرب الشمالية و3 مم في السفيرة و1 مم في خناصر.

في محافظة الرقة: 6 مم في بئر محيسن و14 مم في المدينة و1 مم في المنصورة و7 مم في الكرامة و4 مم في السبخة.

في محافظة الحسكة: 58 مم في المالكية و50 مم في الزهيرية و12 مم في هيمو و17 مم في عامودا و4 مم في القحطانية و25 مم في القامشلي و22 مم في اليعربية و11 مم في الدرباسية و33 مم في الجوادية و7 مم في أبو قصايب و4 مم في تل حميس و3 مم في تل براك و18 مم في تل علو و10 مم في مبروكة و3 مم في تل تمر و2 مم في أم مدفع والشدادة و1 مم في العريشة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency