لافروف: الشعب الأوكراني سيتحرر من النازيين الجدد

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيتم تحرير الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد.

وقال لافروف في حديث لقناة “روسيا 24” بثته اليوم ضمن إطار فيلم وثائقي: “سيتحرر الشعب الأوكراني من الحكام النازيين الجدد، فهو يستحق أن يعيش في علاقات حسن الجوار والصداقة والازدهار بجانب إخوانه السلافيين”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس خلال لقائه مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس أن هدف روسيا من العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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