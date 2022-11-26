الصين تدعو الولايات المتحدة إلى احترام قانون السوق وخيارات الشركات

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، وعن حجب الشركات الصينية وإعاقتها واحترام قانون اقتصاد السوق.

وحسب تقارير إعلامية أرسل تحالف صناعي أمريكي رسالة إلى جاك ريد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وجيمس إنهوف العضو في اللجنة جاء فيها: “إن تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 الذي يحظر على الوكالات الحكومية التعامل مع الشركات الصينية المصنعة لأشباه الموصلات لم يتم تحديده بوضوح في القوانين أو اللوائح، وسيشكل أعباء ضخمة للمقاولين والحكومة”.

ورداً على تلك الرسالة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي أمس نقلته وكالة شينخوا: “إن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي هو في الأساس تشريع محلي للولايات المتحدة، ومع ذلك فإننا نرفض بشدة إدراج محتوى سلبي عن الصين في مسودة التشريع، وإن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية تتشكل نتيجة لكل من قانون السوق وخيارات الشركات”.

وأضافت ماو: إن الرسالة الواردة من مجتمع الأعمال الأمريكي تظهر أن الإعاقة والضرر التعسفيين لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية لا يخدمان مصالح أي طرف، وأن مثل هذه الإجراءات لن تحظى بأي دعم.

وأوضحت أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستماع إلى الأصوات المحلية الداعية إلى العقل والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية وتسليحها وأيديولوجيتها، والتوقف عن حجب الشركات الصينية وإعاقتها واحترام قانون اقتصاد السوق وقواعد التجارة الحرة، والدفاع عن أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وكانت الإدارة الأمريكية حظرت في وقت سابق الموافقة على شراء معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجي وزد تي آي الصينيتين، زاعمة أنها تشكل “خطراً غير مقبول” على الأمن القومي الأمريكي.

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