الأمن الإيراني يقبض على العناصر الضالعة بالهجوم الإرهابي بزاهدان

طهران-سانا

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم اعتقال العناصر الضالعة في الهجوم الإرهابي على دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقالت مديرية الأمن في المحافظة في بيان أنه “تم إلقاء القبض على العناصر الضالعة في شن هجوم إرهابي غادر على رجال دورية لقوى الامن الداخلي تابعة لمخفر “جشمة زيارات” في مدينة زاهدان يوم الاثنين الماضي” دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وكان قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد محمد قنبري أعلن الاثنين الماضي مقتل أحد أفراد دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في زاهدان بهجوم إرهابي.

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