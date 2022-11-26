الرئيس الصيني يؤكد عزم بلاده على تطوير العلاقات مع كوريا الديمقراطية

بيونغ يانغ-سانا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة إلى رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الودية بين البلدين على خلفية التغيرات التاريخية التي تحدث في العالم من أجل المساهمة في استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن بينغ قوله في الرسالة “إننا نعتبر العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية في غاية الأهمية، في السنوات الأخيرة التقيت مع الرئيس كيم جونغ أون عدة مرات، وتوصلنا إلى تفاهم مشترك حول عدد من الأشياء المهمة وتطوير العلاقات بين البلدين، وفتحنا صفحة جديدة لإعطاء زخم لعملية الحل السياسي لمشكلة شبه الجزيرة الكورية وحماية المصالح المشتركة لشعوبنا وكذلك السلام والاستقرار في البلاد”.

وأشار بينغ إلى أنه “في ظل الوضع الجديد أعتزم مع الرئيس كيم تكثيف العمل على بناء وإدارة العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية والدفاع عن هذه العلاقات، وتعزيزها بشكل ممتاز وتطويرها بأفضل طريقة ممكنة، وبالتالي ضمان الأفضل لشعبي البلدين، وتحفيز تنمية القضية الاشتراكية ما يساهم بنشاط في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وحول العالم”.