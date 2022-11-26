26 تشرين الثاني 1988 – الولايات المتحدة ترفض منح رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات تأشيرة دخول لإلقاء خطاب في مقر الأمم المتحدة

دمشق-سانا

1830 – القوات الفرنسية تفشل في اقتحام مدينة البليدة الجزائرية بسبب مقاومة السكان.

1950 – القوات الصينية تدخل كوريا الديمقراطية لمساندتها ضد تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أثناء الحرب الكورية ما أسهم في تعديل موازين القوى.

1960 – الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنح موريتانيا الاستقلال بالرغم من مطالبات المغرب بضمها.

1962 – أحمد بن بلة يشكل أول حكومة في الجزائر بعد الاستقلال.

1973 – موريتانيا تصبح عضواً في جامعة الدول العربية.

1988 – الولايات المتحدة ترفض منح رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات تأشيرة دخول لإلقاء خطاب في مقر الأمم المتحدة.

2008 – سلسلة انفجارات تهز مومباي العاصمة الاقتصادية للهند استهدفت عدة أماكن منها مطار داخلي وفنادق ومحطة سكة حديد ومطعم شهير ومستشفى.

من مواليد هذا اليوم..

1607 – جون هارفارد، رجل دين إنجليزي وكبير مؤسسي جامعة هارفارد.

1885 – هاينريش برونينغ، مستشار ألمانيا.

1898 – كارل تزيغلر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.

1943 – مارلين روبنسون، روائية أمريكية.

من وفيات هذا اليوم..

2001 – نيلس أسلك فالكيابا، كاتب وموسيقي فنلندي.

2012 – جوزيف موراي، جراح تجميل أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.

أعياد ومناسبات..

يوم الدستور في الهند.

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