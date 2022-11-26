26 تشرين الثاني 1988 – الولايات المتحدة ترفض منح رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات تأشيرة دخول لإلقاء خطاب في مقر الأمم المتحدة

دمشق-سانا
1830 – القوات الفرنسية تفشل في اقتحام مدينة البليدة الجزائرية بسبب مقاومة السكان.
1950 – القوات الصينية تدخل كوريا الديمقراطية لمساندتها ضد تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أثناء الحرب الكورية ما أسهم في تعديل موازين القوى.
1960 – الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنح موريتانيا الاستقلال بالرغم من مطالبات المغرب بضمها.
1962 – أحمد بن بلة يشكل أول حكومة في الجزائر بعد الاستقلال.
1973 – موريتانيا تصبح عضواً في جامعة الدول العربية.
1988 – الولايات المتحدة ترفض منح رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات تأشيرة دخول لإلقاء خطاب في مقر الأمم المتحدة.
2008 – سلسلة انفجارات تهز مومباي العاصمة الاقتصادية للهند استهدفت عدة أماكن منها مطار داخلي وفنادق ومحطة سكة حديد ومطعم شهير ومستشفى.
من مواليد هذا اليوم..
1607 – جون هارفارد، رجل دين إنجليزي وكبير مؤسسي جامعة هارفارد.
1885 – هاينريش برونينغ، مستشار ألمانيا.
1898 – كارل تزيغلر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.
1943 – مارلين روبنسون، روائية أمريكية.
من وفيات هذا اليوم..
2001 – نيلس أسلك فالكيابا، كاتب وموسيقي فنلندي.
2012 – جوزيف موراي، جراح تجميل أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.
أعياد ومناسبات..
يوم الدستور في الهند.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency