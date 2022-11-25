الاتحاد الأوروبي يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي مدرسة جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أدان الاتحاد الأوروبي عمليات الهدم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان وفق وكالة وفا أن هدم قوات الاحتلال مدرسة “إصفي الأساسية المختلطة” في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية انتهاك لحق الأطفال في التعليم، مشيراً إلى أنها تأتي في وقت ما يزال فيه 1200 فلسطيني في البلدة يواجهون خطر التهجير القسري.

ولفت البيان إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على تنقل الطلاب والمعلمين وعرقلة وصولهم إلى مدارسهم، داعياً الاحتلال إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء القسري التي تفاقم من معاناة الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال هدمت يوم الأربعاء الماضي مدرسة “إصفي الأساسية المختلطة” التي تخدم عشرات التلاميذ من قرى مسافر يطا جنوب الخليل.

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