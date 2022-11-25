مجلس النواب المصري يدين ويرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

القاهرة-سانا

أدان مجلس النواب المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتاً إلى أنه بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.

وقال المجلس في بيان اليوم: إننا “نعرب عن رفضنا واستيائنا الكامل من هذا القرار الذي جاء مخيباً للآمال ومدللا على إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر إذ نصب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطورات الأحداث في الدولة المصرية”، مؤكداً أن القرار مرفوض جملة وتفصيلاً ويعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة ومخالفاً لمواثيق الأمم المتحدة.

وأعرب مجلس النواب المصري عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قبل البرلمان الأوروبي استغلالاً لاستضافتها قمة المناخ كوب 27 مشيراً إلى أن مصر أثبتت للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه على أعلى مستوى وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وذكر مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي بأنه كان الأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد وفق معلومات غير موثقة لحالة حقوق الإنسان في مصر أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق.

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