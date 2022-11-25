مقتل عراقي وإصابة آخر جراء هجوم مسلح في بغداد

بغداد-سانا

قتل مدني عراقي وأصيب آخر بجروح جراء هجوم مسلح في العاصمة العراقية بغداد اليوم.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله في تصريح اليوم: إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة بداخلها شخصان ضمن منطقة الحرية في العاصمة، ما أدى إلى مقتل أحدهم على الفور وإصابة الآخر بجروح”، مشيراً إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وكان مدني عراقي قتل في الثالث والعشرين من آب الماضي جراء هجوم مسلح شمال محافظة ديالى شرق البلاد.

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