حفل موسيقي في ثقافي مرمريتا وعروض سينمائية ضمن اليوم الثالث لاحتفالية أيام الثقافة السورية بحمص

حمص-سانا

شهد اليوم الثالث لاحتفالية أيام الثقافة السورية بحمص فعاليات منوعة من سينما وموسيقا، حيث قدمت فرقة “نوا أثر” الموسيقية حفلاً غنائياً طربياً على مسرح مرمريتا في منطقة وادي النضارى بحمص.

وأبدع المغنيان اندريه سكر ونوجيك كلنجيان في أدائهما الغنائي لأم كلثوم ووردة وعبد الحليم حافظ وفيروز.

ولفت فايز الشامي قائد الفرقة لمراسلة سانا إلى أهمية هذه المشاركة الفنية ضمن أيام الثقافة السورية التي تعتبر مساحة مهمة للفرق الفنية والموسيقية لتقدم ما في جعبتها من فن وإبداع، مبيناً أن مشاركة نوا أثر اليوم في بلدة مرمريتا هي تأكيد على أن الأيام الثقافية وما تحمله من أدب وفنون ومسرح وموسيقا تشمل معظم المناطق في حمص.

وأعربت كلنجيان عن سعادتها بهذه المشاركة خلال أيام الاحتفالية التي تعزز الجانب الثقافي والفني، وتظهر الفن الراقي في مختلف المناطق.

وبين المغني سكر أن الأيام الثقافية تهدف إلى نشر الفرح والسرور في نفوس الجمهور، الأمر الذي يحملنا تقديم افضل ما لدينا لإرضاء الذائقة الفنية ورأى عازف الكمان أيهم سعد أن الأمسيات الموسيقية داخل مدينة حمص وخارجها وخاصة ضمن الأيام الثقافية السورية تعبر عن حضارتنا وتاريخنا وهويتنا الثقافية العريقة.

وفي سياق متصل عرضت مديرية ثقافة حمص اليوم الفيلم السوري “سائق الشاحنة” في قاعة عبد المعين الملوحي، حضره عدد من محبي الأفلام السورية القديمة.

والفيلم إنتاج المؤسسة العامة للسينما عام 1966 ومن بطولة وتمثيل نخبة من الممثلين السوريين مثل خالد تاجا.

كما عرض في وقت آخر وبنفس القاعة فيلم “الفهد”، وهو فيلم سوري أبيض وأسود من إنتاج المؤسسة العامة للسينما عام 1972.

مثال جمول ولارا أحمد

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