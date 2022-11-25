إضافة إلى الذهبيتين.. فضية وبرونزية لسورية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للكاراتيه

أبوظبي-سانا

أضاف منتخب سورية للكاراتيه ميداليتين جديدتين “فضية وبرونزية” في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات والشابات والناشئين والناشئات، المقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة منتخبات البحرين ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والعراق والأردن واليمن والإمارات والسعودية إضافة إلى سورية.

وظفر بالميدالية الفضية اللاعب عبد الكريم الحلاوي بوزن تحت 63 كغ لفئة تحت 16 عاماً، بينما نال البرونزية سمير القباني بوزن تحت 68 كغ لفئة تحت 18 عاماً.

وكان منتخبنا حقق في وقت سابق اليوم ميداليتين ذهبيتين عبر اللاعبتين ماريا الحلاوي بوزن تحت 42 كغ لفئة تحت 14 عاماً، وليال سلمان بوزن فوق 48 كغ لفئة تحت 14 عاماً.

محمد الخاطر

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