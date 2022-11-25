سيارتو: الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من الركود الاقتصادي في أوروبا

بودابست-سانا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من الركود الاقتصادي في أوروبا.

ونقلت وكالة تاس عن سيارتو قوله في مقابلة تلفزيونية: إن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى الخسارة، ومن الواضح تماماً أن المستفيد الأكبر من معاناته هو الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا هي سبب أزمة الطاقة في أوروبا.

وأضاف سيارتو: إن وضع الاقتصاد الأمريكي وقدرته التنافسية تحسنت خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن أزمة الركود في أوروبا تعد أخباراً جيدة للاقتصاد الأمريكي، الذي استفاد من جراء ذلك.

وأشار الوزير الهنغاري إلى أن المفوضية الأوروبية تعرقل تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، واصفاً وضع الاقتصاد الأوروبي بـ المؤسف.

وفي وقت سابق صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن الاتحاد الأوروبي يدفع أكثر من خمس إلى عشر مرات لموارد الطاقة الأمريكية، بدلاً من العودة إلى الإمدادات الروسية الرخيصة.

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