بوتين: روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

موسكوسانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال لقائه مع أمهات العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة اليوم: إن روسيا ستحقق أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مشيراً إلى أن إعادة التوحيد مع دونباس كان يجب أن تحدث في وقت سابق.

وأضاف بوتين: الآن ربما أصبح من الواضح أن إعادة التوحيد هذه كان يجب أن تحدث في وقت سابق وربما لم يكن ليقع الكثير من الخسائر بين المدنيين ولم يكن هناك الكثير من الأطفال القتلى لافتاً إلى أن السلطات الروسية عام 2014 انطلقت من حقيقة أنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن دونباس لكنها لم تشعر تماماً بمزاج الناس.

وأكد بوتين أن بلاده لا تقاتل الأوكرانيين ولكن أولئك الذين يزودونهم ويدفعون كل شيء لهم قائلاً: إنهم يستخدمونهم بالفعل كوقود للمدافع دون أي مبالغة، ويتم إطلاق النار على من يخالف منهم أمام زملائهم.

وشدد بوتين على أن “هناك جواً مختلفاً تماماً يؤكد مرة أخرى أن روسيا تتعامل مع حركة نازية جديدة دون أي مبالغة”.

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