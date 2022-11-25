إصابة فلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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