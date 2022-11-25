الدفاع الروسية: استهداف نقاط انتشار المرتزقة البولنديين في خاركوف والفيلق الأجنبي في دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قضت على أكثر من 300 مرتزق بينهم أكثر من 200 مرتزق بولندي في مقاطعة خاركوف، وأحبطت هجمات للقوات الأوكرانية ،وأسقطت أربع طائرات مسيرة خلال يوم أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم: إن القوات الجوفضائية الروسية وجهت ضربات دقيقة إلى مناطق تمركز المرتزقة في منطقة فيليكي خوتوري بمقاطعة خاركوف قضت خلالها على نحو 200 مسلح بولندي ،كما استهدف سلاح الجو الروسي مناطق تمركز مسلحي الفيلق الأجنبي في سيفيرسك وسلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على أكثر من 100 مرتزق.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية تصدت على محور لوغانسك لمحاولة القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم ،وتم القضاء على نحو30 جندياً أوكرانياً، وتدمير عدد من الآليات العسكرية ،فيما تم في اتجاه كراسنو ليمان إحباط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية والقضاء على نحو 70 جندياً وتدمير 6 عربات.

وأكد كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت في محور دونيتسك من إحباط هجوم للقوات الأوكرانية ،والقضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني ،مبيناً أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 4 طائرات مسيرة، واعترضت 5 صواريخ من راجمات “هيمارس” و”أولخا”.

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