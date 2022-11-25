إيران تدين بشدة تصريحات وزير الخارجية البريطاني وتعدها جزءاً من الحملة العدائية ضدها

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي حول التطورات الداخلية في إيران وحقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وقال كنعاني في تصريح اليوم: إن تصريحات الوزير البريطاني لا أساس لها، وهي جزء من الحملة السياسية العدائية التي تحاول لندن وبعض الدول الأوروبية الأخرى شنها ضد إيران.

وأضاف كنعاني: إن بريطانيا وبعض الدول الأوروبية يجب أن تحاسب على أفعالها المعادية للشعب الإيراني، وهي تفتقر بلا شك إلى أي اعتبار أخلاقي لطرح مزاعم واتهامات تتعلق بحقوق الإنسان ضد طهران.

وأكد كنعاني أن البرنامج النووي لإيران كان دائماً شفافاً وسلمياً تماماً، لذا فإن بريطانيا التي تعد من بين منتهكي خطة العمل الشاملة المشتركة نظراً لتماهيها مع أمريكا ليست في موقع يمكنها من التشكيك في طبيعة برنامج إيران النووي عبر الاتهامات التي لا أساس لها.

ونفى كنعاني مرة أخرى مزاعم لندن فيما يتعلق بمشاركة طائرات إيرانية مسيرة بالحرب في أوكرانيا، وقال: “إن الأطراف الغربية هي التي تضيق باستمرار المساحة من أجل الحل السياسي والسلمي للنزاع هناك من خلال إرسال أسلحة على نطاق واسع في خضم هذه الأزمة”.

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