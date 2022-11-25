بوغدانوف والجعفري يبحثان تطورات الأوضاع في سورية

موسكو-سانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور بشار الجعفري تطورات الأوضاع في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: إنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في سورية وما حولها في ضوء نتائج الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سورية بصيغة أستانا، والذي انعقد قبل يومين في العاصمة الكازاخستانية.

وأضافت الوزارة: إنه تم النظر أيضاً في القضايا المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري المتعدد الأوجه، بما في ذلك مهام تعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية لسورية.

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