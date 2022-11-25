ذهبيتان لسورية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه

أبوظبي-سانا

حقق منتخب سورية للكاراتيه ميداليتين ذهبيتين في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات والشابات والناشئين والناشئات المقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة منتخبات البحرين ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والعراق والأردن واليمن والإمارات والسعودية إضافة إلى سورية.

وجاءت الميداليتان عبر اللاعبتين ماريا الحلاوي بوزن تحت 42 كغ لفئة تحت 14 عاماً وليال سلمان بوزن فوق 48 كغ لفئة تحت 14عاماً.

وفي تصريح لـ سانا أكد رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا أن منتخبنا استعد للمشاركة بالبطولة بمعسكر تدريبي مغلق بدمشق استمر عشرة أيام، وتعد هذه المشاركة بمثابة عودة للكاراتيه السورية للمنافسات الخارجية بعد غياب خمس سنوات، مشيراً إلى أن البطولة فرصة للوقوف على المستوى الفني للاعبين وتقييم واقع اللعبة على الصعيد الخارجي، ولن نألوا جهداً في تحقيق الميداليات لرفع علم سورية عالياً وعزف النشيد الوطني الغالي على منصات التتويج.

وتتألف بعثة المنتخب من رئيس اتحاد اللعبة جهاد محمود ميا رئيسا للبعثة وسليمة قلعه جي وعبد المنعم دريوس إداريين وسهيل سلمان ونورس الحموي مدربين واللاعبين واللاعبات ماريا الحلاوي وليال سلمان وعبد الكريم الحلاوي وسمير قباني ووسام أبو محمود وقيس الغراوي وميس قره فلاح وخلود علي وألفت برمبو ومجد سلكان.

محمد الخاطر

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