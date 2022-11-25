الأسير سامر العيساوي يعلق إضرابه عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال لمطالبه

القدس المحتلة-سانا

علق الأسير الفلسطيني سامر العيساوي إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم، بعد رضوخ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبه بإنهاء عزله الانفرادي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن الأسير العيساوي كان قد شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 27 يوماً على التوالي، تضامناً مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، ورفضاً لعزله الانفرادي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت العيساوي عام 2003 ثم أفرجت عنه عام 2011، وفي عام 2012 أعادت اعتقاله وخاض إضراباً عن الطعام لمدة 9 أشهر ليكون بذلك صاحب أطول إضراب عن الطعام، وانتزع حريته في كانون الأول 2013 ولكن الاحتلال عاود اعتقاله في حزيران 2014.

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