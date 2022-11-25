البر الرئيسي الصيني يسجل 3041 حالة إصابة جديدة بكورونا

بكين-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية أن البر الرئيسي في الصين سجل 3041 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت شينخوا عن اللجنة قولها في تقريرها اليومي: إنه تم تسجيل إجمالي 29654 حالة إصابة جديدة محلية العدوى من دون أعراض، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 5232.

بدورها طلبت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشون لان من السلطات المحلية لبلدية تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد بذل قصارى جهدها لاحتواء تفشي الفيروس، وإعادة حياة الناس وأعمالهم إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وشددت سون خلال جولة تفقدية في تشونغتشينغ على أهمية توفير نقل أكثر فعالية للمرضى، وإجراء التحقيق الوبائي في الموقع، وتوصيل المزيد من الموارد والقوى العاملة إلى المناطق التي سجلت تفشياً خطيراً.

وأكدت على أهمية تطبيق مراقبة صحية أكثر صرامة في المواقع الرئيسية مثل دور رعاية المسنين والجامعات والسجون، إلى جانب المجموعات المعرضة للخطر مثل أولئك الذين يعملون في خدمات البريد واللوجستيات.

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