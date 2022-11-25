الحرارة إلى انخفاض وتحذيرات من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والمنحدرات

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يستمر الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والمنحدرات، وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الجنوبية والساحلية، وجنوبية شرقية في باقي المناطق وتكون معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم في الساعة على المناطق الساحلية والجنوبية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية، محذرة من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والمنحدرات.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الجمعة السبت الأحد دمشق 17 / 9 16 / 8 16 / 7 القنيطرة 12 / 7 13 / 7 14 / 7 درعا 17 / 9 16 / 8 17 / 8 السويداء 15 / 7 14 / 6 16 / 6 حمص 15 / 9 15 / 9 16 / 8 حماة 16 / 11 17 /9 17 / 9 الحسكة 16 / 10 15 / 9 17 / 9 اللاذقية 19 / 12 20 / 13 21 / 14 طرطوس 18 / 14 20 / 12 21 / 14 حلب 16 / 10 17 / 8 17 / 10 إدلب 16 / 9 16 / 8 17 / 9 دير الزور 19 / 10 18 / 10 18 / 10 الرقة 18 / 10 17 / 9 16 / 10

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