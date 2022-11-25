طهران: قرار مجلس حقوق الإنسان ضد إيران فرضته دول غربية

طهران-سانا

أدانت إيران بشدة القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول إنشاء مهمة لتقصي الحقائق في الإجراءات التي اتخذتها أثناء الأحداث الأخيرة، ووصفته بأنه “عمل مناهض” لإيران من قبل مجموعة صغيرة من الدول الغربية لتكريس مصالحها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم: “إن قرار مجلس حقوق الإنسان ضد إيران فرضته دول غربية لتكريس مصالحها” مؤكدة أن “إنشاء أي آلية جديدة للتحقيق في أحداث الشهرين الماضيين في البلاد غير ضروري وينتهك السيادة الوطنية”.

وأضافت الوزارة: “من المؤسف للغاية أن مجلس حقوق الإنسان قد أسيء استغلاله مرة أخرى لمصالح قصيرة الأجل لعدد قليل من البلدان” مشيرة إلى أن تحرك ألمانيا لإصدار قرار ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أهداف سياسية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد في تغريدة على تويتر في وقت سابق اليوم أن بلاده لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية لافتا الى التزامها بحقوق الإنسان.