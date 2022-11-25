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آبادي: إيران تعتبر القوة الرائدة في مجال الطائرات المسيرة بالمنطقة

2022-11-24

طهران-سانا

أكد قائد شؤون الفضاء في القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني علي جعفر آبادي أن بلاده تعد القوة الرائدة في مجال الطائرات المسيرة في المنطقة.

وقال آبادي في تصريح اليوم: “إن خبراء العدو أكثر قلقا بشأن قوة الطائرات دون طيار الإيرانية من قوتنا الصاروخية، لأننا القوة الأولى الرائدة في مجال الطائرات دون طيار في المنطقة”، مشيراً إلى أن صناعة الطائرات دون طيار حققت في البلاد تقدماً كبيراً.

وأضاف آبادي: “إنه تم أيضاً إطلاق طائرة مسيرة مضادة للطائرات، تضرب طائرات معادية، وتم اختبارها مرات عدة، وهذه قوة جديدة إلى جانب القوة الصاروخية”، مستعرضاً ميزات الصاروخ الفضائي حامل الأقمار الصناعية (قائم 100) الذي يستخدم وقوداً صلباً، ومحركه بسيط ورخيص ومناسب للاقتصاد المقاوم.

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